Bei Nico Schwanz (42) und seiner Julia Prokopy (25) könnte es offenbar nicht besser laufen! Der Sänger und die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin hatten sich im vergangenen Herbst gesucht und gefunden, doch acht Monate später schon wieder getrennt. Trotz dieser kleinen Pause haben sie vor wenigen Wochen ihrer Beziehung eine weitere Chance gegeben. Nun überlegte sich Nico etwas ganz Besonderes für Julia...

In ihrer Instagram-Story gewährte die 25-Jährige einen kleinen Einblick in das Leben des Pärchens. Sie filmte sich mit ihrem Liebsten, wie sie gemeinsam im Auto sitzen. "Wir sind auf dem Weg, um ein Wellness-Wochenende [zu erleben]. Schatz hat mich überrascht", schwärmte Julia von Nico. Der gelernte Friseur suchte sich für den romantischen Trip ein Erholungsort in Italien aus. Der Vater eines Sohnes und die Bachelor in Paradise-Teilnehmerin nutzten sofort die Gelegenheit und entspannten im Außenpool, der mitten in einer Naturkulisse liegt – zärtlich tauschten sie Küsse aus.

Ob beim Spazierengehen oder beim Sonnenbaden, Julia und Nico teilen ihr Liebesglück mit ihren Followern. Danach machten sich das Wiesn-Playmate und der Fernsehdarsteller noch schick – sie ließen ihren ereignisreichen Tag bei einem Abendessen ausklingen.

Instagram / julia_prokopy Nico Schwanz und Julia Prokopy, November 2019

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy und Nico Schwanz

Jürgen Wunderlich Fotodesign Julia Prokopy und Nico Schwanz im Sommer 2020

