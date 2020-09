Er kommt offenbar ganz nach seinem Vater! Mick Schumacher (21) ist das zweite Kind von Rennfahrer-Legende Michael Schumacher (51) und seiner Frau Corinna (51). Bereits im Alter von neun Jahren begann er mit dem Kartsport und fuhr erste Rennen. Über die Jahre hinweg hatte er sich schließlich bis in die Formel 2 nach oben gekämpft – er fährt dort seit 2019. Nun folgt die Königsklasse: Mick wird in zwei Wochen zum ersten Mal in der Formel 1 fahren.

Bereits im vergangenen Jahr durfte der 21-Jährige im Rahmen eines Nachwuchsprogrammes Testfahrten für Formel-1-Teams absolvieren. Beim anstehenden Rennen am Nürburgring darf er nun sogar Trainingsfahrten in der Königsdisziplin fahren. Im Interview mit Bild sagt er dazu: „Ich bin überglücklich, diese Chance im freien Training zu bekommen." Der Nachwuchs-Star verspricht außerdem, er werde sich auf diesen Tag gut vorbereiten, um mit einer guten Leistung glänzen zu können.

Auf seinem Instagram-Account richtet der Motorsportler das Wort direkt an seine Fans und schreibt: "Ich freue mich, vor meinem Heimpublikum zu fahren." Er bedankt sich außerdem bei seinem Team für die Unterstützung und das Vertrauen. Seine Anhänger feiern den Erfolg des Youngsters und überschütten ihn mit Lob: "Weiter so, Mick. Mach deinen Vater stolz", jubelt ein Follower beispielsweise.

Anzeige

Getty Images Mick Schumacher auf dem Hockenheimring im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Mick Schumacher im April 2019

Anzeige

Getty Images Mick Schumacher in Spielberg 2017

Anzeige

Wusstet ihr, dass der Sohn von Michael Schuhmacher auch Rennfahrer ist? Ja klar! Nein, das ist mir neu. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de