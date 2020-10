Sprühen da schon erste Funken? Eigentlich wollte Salvatore Vassallo bei Ex on the Beach die Gelegenheit nutzen, sich mit seiner Ex-Partnerin Christina Dimitriou auszusprechen. Schon bei dem ersten Aufeinandertreffen am Strand gab diese ihm jedoch deutlich zu verstehen, kein Interesse an einer Versöhnung zu haben. Dafür durfte der Temptation Island-Teilnehmer dann aber ein erstes Date mit Verführerin Jacqueline Siemsen verbringen. Bei einem griechischen Flirtkurs schien die Chemie zu stimmen. Könnte zwischen ihnen mehr gehen? Promiflash fragt nach...

"Das Kennenlernen mit Salvatore war super, mega-sympathisch und anders als gedacht! Wir haben viel gelacht und verstehen uns gut!", schwärmt die Blondine im Gespräch mit Promiflash über den Neuzugang in der Liebesvilla. Auch ihr Date-Partner scheint von der Hamburgerin ziemlich begeistert zu sein. "Jacky ist eine loyale und starke Frau – das habe ich bei meinem Einzug sofort gemerkt", stellt er klar und freut sich vor allem darüber, dass sie sich sowohl seine als auch die Version seiner Ex angehört habe. "Wir haben uns super verstanden, waren auf einer Wellenlänge und gute Freunde", betont er weiter. Ob vielleicht doch mehr als Freundschaft möglich ist, behalten die zwei jedoch vorerst für sich.

Eine würde den potenziellen Turteltauben das große Glück allerdings gönnen: Salvos Ex Christina höchstpersönlich. "Jacky und Salvatore würden gut zusammenpassen!", findet sie. Viel Wert auf deren Meinung dürfte die 30-Jährige aber nicht geben. "Bezüglich Christina – juckt mich einen Scheiß! Große Fresse, aber wenn man weiß, wie man damit umgeht, ein kleines Mäuschen", lautet Jackys Kommentar zur Vorgeschichte der "Temptation Island"-Stars.

Jacky, ehemalige "Temptation Island"-Kandidatin

Salvatore Vassallo, Reality-TV-Star

Christina Dimitriou bei "Ex on the Beach"

