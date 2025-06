Sahel und Joshi verkünden bei "Ex on the Beach" Beziehung

Bei der aktuellen Staffel von Ex on the Beach bahnte sich eine Romanze an, die jetzt offiziell besiegelt wurde: Joshua, bekannt aus der Reality-Szene, und Sahel verkündeten vor versammelter Runde ihre Beziehung. Nach einigen Höhen und Tiefen, bedingt durch Joshuas emotionales Durcheinander in Bezug auf seine Ex Bianca, sind sich die beiden ihrer Gefühle sicher. "Ich will wirklich mein Leben leben mit ihr leben und das soll jeder wissen", erklärte Joshua im Einzelinterview. Die Reaktionen der Mitstreiter auf diese Liebesnachricht waren durchweg positiv, begleitet von Jubel und Applaus.

Das Paar hatte sich in der Show nicht nur körperlich, sondern auch emotional zueinander hingezogen gefühlt. Trotz einiger Stolpersteine, insbesondere durch die Verwicklungen mit Joshuas Vergangenheit, ist das Paar sichtlich harmonisch. Marvin Kleinen, selbst Kandidat in der Sendung, gratulierte den beiden aufrichtig: "Ich freue mich riesig für die beiden." Auch Sahels Ex Nana zeigte sich großzügig und sprach dem frischen Paar seine besten Wünsche aus. Die Dynamik zwischen den Kandidaten scheint sich damit weiter stabilisiert zu haben, nachdem es in der Vergangenheit bei anderen Paaren ebenfalls zu romantischen Wendungen gekommen war.

Joshua, der durch seine Teilnahme bei Are You The One? bekannt ist, hat schon öfter für Schlagzeilen gesorgt. Seine direkte und offene Art ist seit jeher sein Markenzeichen und scheint auch Sahel überzeugt zu haben. Die beiden wirken glücklich und genießen offensichtlich die Unterstützung ihrer Mitstreiter. Schon zuvor gab es in der Show ähnliche Liebesglücksmomente, etwa als Marvin und Jennifer Degenhart ihre Beziehung wieder aufleben ließen. Sahel und Joshua knüpfen damit nahtlos an diese Erfolgsgeschichten an und könnten sich als weiteres Traumpaar der Staffel etablieren.

Collage: RTL / Frank Fastner, RTL / Frank Fastner Collage: Sahel und Joshua von Ex on the Beach

Instagram / joshua.gyamfii Joshi Josh, Kandidat bei "Are You The One?"

RTL / Frank Fastner Sahel, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025