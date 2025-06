"Herrlich": Das sagen die Fans zur "Ex on the Beach"-Reunion

Die Fans von Ex on the Beach dürfen sich auf ein besonderes Highlight freuen: Zum ersten Mal in der Geschichte der Realityshow wird es eine Reunion geben. Diese wird von der Rapperin und Schauspielerin Nura (36) moderiert, die ihr Engagement auf der offiziellen Instagram-Seite des Formats verkündete. "Müssen wir jemanden zur Rede stellen? Ja! Brauchen wir Popcorn? 100 Prozent! Wird es unangenehm? Definitiv!", versprach sie in einem Beitrag und fügte hinzu: "Challenge Accepted! Die allererste Ex on the Beach Reunion. Auf RTL+ am 07.07.!" Die Ankündigung sorgt bei den Zuschauern für Aufregung – die Reaktionen fallen jedoch unterschiedlich aus.

Während einige Fans unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash begeistert kommentieren, dass die aktuelle Staffel – ihrer Meinung nach – legendär sei und eine Reunion daher mehr als verdient wäre, zeigen sich andere kritischer. Kommentare wie "Die Staffel ist so bodenlos. Herrlich. Die Reunion ist sehr verdient", stehen im Kontrast zu Aussagen wie "Voll unnötig. Von der Aufzeichnung bis zur Ausstrahlung sind bestimmt wieder mehrere Monate dazwischen, und dann ist der Beziehungsstatus bestimmt wieder anders." Doch trotz dieser geteilten Meinungen fiebern die Zuschauer der Reunion offenbar mit Spannung entgegen.

In der diesjährigen Staffel der Reality-TV-Sendung ist einiges geboten: Während beispielsweise Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart ihr Liebescomeback feierten, vergnügte sich TV-Casanova Marc-Robin Wenz gleich mit mehreren Damen: Unter anderem vergnügte er sich mit Franziska Temme (30) und TV-Neuling Marta. Auch Reality-TV-Urgestein Calvin Kleinen (33) ließ nichts anbrennen und hatte in einer Nacht sogar Sex mit zwei Damen.

RTL Die "Ex on the Beach"-Kandidaten Joshua, Sahel, Calvin und Franzi

RTL / Frank Fastner Der Cast von "Ex On The Beach" Staffel sechs

RTL / Frank Fastner Calvin und Marvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025