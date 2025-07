Nach Sahels "Ex on the Beach"-Rauswurf: Joshi Josh ist sauer

Ein handfester Eklat sorgte in der Reality-Show Ex on the Beach kürzlich für Wirbel: Sahel wurde in der Sendung gegenüber Joshi Josh handgreiflich. Da die Produktion keinerlei körperliche Gewalt duldet, musste Sahel die Villa sofort verlassen. Auf Instagram äußerte sich nun Joshua zu dem Vorfall: "Leute, ich muss sagen, ich bin gerade maximal sauer." Sein Zorn galt allerdings nicht der Brünetten, sondern den Usern im Netz. Er zeigte sich entsetzt über Kommentare wie "Hat er verdient" oder "Es war doch nur Spaß". "Wie willst du Schlagen rechtfertigen?", richtete er deutliche Worte an seine Follower.

Trotz der kritischen Worte stellte Joshi klar, dass die Situation zwischen ihm und Sahel längst geklärt sei. Sie habe sich entschuldigt, und er habe dies akzeptiert. "Ich nehme das Sahel gar nicht böse. Es hat auch nicht wehgetan", erklärte Joshua weiter und betonte, die Sache mit Humor genommen zu haben. Selbst nach der Aktion habe er versucht, die Wogen zu glätten: "Ich habe sie danach direkt in den Arm genommen und gesagt, alles sei cool." Der Reality-TV-Star erklärte zudem, dass er ihren emotionalen Ausbruch nachvollziehen könne, da er selbst einen Teil dazu beigetragen habe.

Auch Sahel hat sich bereits nach ihrem Ausraster bei "Ex on the Beach" auf Instagram an ihre Fans gewandt und sich für ihr Verhalten entschuldigt. "Ich weiß, dass mein Verhalten in der Situation nicht okay war", erklärte sie reumütig. Sie nutzte die Plattform außerdem, um sich nochmals öffentlich bei Joshi zu entschuldigen. Sahel plane nun, sich ihrer Probleme anzunehmen, um Situationen wie diese in Zukunft zu vermeiden: "Ich reflektiere mich und weiß, dass ich an mir arbeiten muss."

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Frank Fastner, RTL / Frank Fastner Collage: Sahel und Joshua von "Ex on the Beach"

Anzeige Anzeige

RTL Joshua bei "Ex on the Beach", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Sahel bei "Ex on the Beach", 2025