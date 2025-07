Nach Gewalt: Das sagen die Fans zu EOTB-Sahels Rauswurf

Bei der Realityshow Ex on the Beach kam es zu einem dramatischen Zwischenfall, der Konsequenzen hatte: Teilnehmerin Sahel wurde nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit ihrem Flirt Joshi aus der Sendung ausgeschlossen. Die Situation eskalierte im Zuge eines Konflikts, bei dem Eifersucht eine entscheidende Rolle spielte. Laut der Produktion stößt körperliche Gewalt bei keinem ihrer Formate auf Akzeptanz, weshalb man unmittelbar gehandelt hat. Unter einem Instagram-Post des Formats äußerten sich zahlreiche Fans zu dem Vorfall - die Meinungen gehen dabei auseinander.

Ein User schrieb: "Krass, dass Joshi trotzdem noch so direkt zu ihr und der Beziehung gestanden hat." Andere Zuschauer empfanden den Rauswurf als übertrieben und vertraten die Meinung, dass eine Verwarnung ausreichend gewesen wäre. Es gab jedoch auch Fans, die den Vorfall vorausgeahnt hatten: "Hab mir von Anfang an gedacht, dass sie noch Stress macht", lautete ein Kommentar.

Sahels Zeit in der Show endete damit abrupt, doch sie hat sich bereits öffentlich zu ihrem Verhalten geäußert. In sozialen Medien entschuldigte sie sich bei Joshi und zeigte sich einsichtig. Die Reality-TV-Darstellerin betonte, dass ihr klar sei, dass ihr Verhalten nicht richtig war, und teilte mit, dass beide über den Vorfall bereits persönlich gesprochen haben. Neben all dem Drama bleibt abzuwarten, wie sich dieser Vorfall langfristig auf Sahels Reality-TV-Karriere auswirken wird, die bisher von ihrem direkten und aufbrausenden Wesen geprägt war.

Sahel, "Ex on the Beach"-Kandidatin

"Ex on the Beach"-Kandidat Joshi

"Ex on the Beach"-Kandidaten Sahel und Joshi

