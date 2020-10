Diese Geistererscheinungen erwarten die Promis im kommenden Dschungelcamp! Die neueste Ausgabe der Trash-Show wird aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise nicht wie gewohnt im australischen Busch gedreht, sondern in der walisischen Burg Gwrych Castle. Anstatt sich mit Schlangen, Spinnen und Co. herumzuschlagen, wird den Kandidaten wahrscheinlich eher regnerisches Wetter und Kälte zu schaffen machen. Auf die Z-Promis wartet aber noch eine ganz andere Herausforderung: In der Dschungelcamp-Burg soll es mächtig spuken!

Laut Mark Baker, dem Chef der Gesellschaft, der das Gwyrch Castle gehört, sollen gleich mehrere Geister ihr Unwesen auf der alten Burganlage treiben. Dem Magazin Life in North Wales verriet er: "Ich habe ein Lichtball auf der Marmortreppe gesehen. Ein paar andere Leute haben das auch. Er schwebte für ein paar Sekunden und dann ist er einfach verschwunden." Außerdem sollen Besucher auch andere Erscheinungen gesehen haben – und sogar Pferde gehört haben, die gar nicht da waren. Der walisischen Mythologie zufolge sollen in der Nähe des Anwesens sogar Feen leben.

Während sich die Promis also bald mit übersinnlichen Mitbewohnern arrangieren müssen, haben die Macher der Show wenigstens für ein paar andere Annehmlichkeiten gesorgt. Denn nicht nur die deutschen, sondern auch die britischen Dschungelcamper werden ihr Lager bald in Gwrych Castle aufschlagen. Wie The Sun berichtet, sollen die Produzenten der UK-Version bereits mehrere Millionen in die Burg gesteckt haben, um sie mit Wasserrohren und Elektrizität auszustatten.

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Sonja Zietlow und Daniel Hartwich

Anzeige

Getty Images Gwrych Castle in Abergele, Wales

Anzeige

TVNOW / Stephan Pick Daniel Hartwich und Sonja Zietlow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de