Kim Schiele schwebt im absoluten Liebesglück! Vor wenigen Wochen flimmerte die Blondine noch als Teilnehmerin in der Reality-TV-Show Beauty & The Nerd über die TV-Bildschirme. Zurück im Alltag angekommen, könnte es in Sachen Liebe für die Gewinnerin des TV-Experiments kaum besser laufen: Die Schönheit hat einen neuen Partner an ihrer Seite. Im Interview mit Promiflash sprach Kim nun über ihre Liebe, das Kennenlernen und den ersten Paarurlaub!

DJ Isek ist der Mann, der Kims Herz offenbar im Sturm erobern konnte. "Wir sind seit circa vier Wochen ein Paar und es fiel uns extrem schwer, das so lange geheim zu halten", verriet Kim gegenüber Promiflash. Kennengelernt haben sich die beiden durch gemeinsame Freunde. Dabei soll es schon bei ihrem ersten Treffen in Köln gefunkt haben. "Es war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick", gestand die Beauty. Das Paar habe nicht nur die gleichen Interessen, sondern schätze auch die Offenheit und Ehrlichkeit am jeweils anderen. Auch die drei magischen Worten seien dem Pärchen bereits über die Lippen gekommen.

Ihren ersten Urlaub auf der griechischen Insel Mykonos haben die Turteltauben ebenfalls schon hinter sich. "Es war überwältigend und hat unser beider Erwartungen in jeder Hinsicht übertroffen", schwärmte Kim. Durch die traute Zweisamkeit in einem fremden Land wurde den beiden klar, dass einer gemeinsamen Zukunft nichts mehr im Wege stehen kann.

Instagram / kimschiele Kim von "Beauty & The Nerd"

Privat Kim Schiele und ihr Partner DJ Isek, Oktober 2020

Privat Kim Schiele mit ihrem Freund DJ Isek

