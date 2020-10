Versucht Herzogin Meghan (39) unterschwellige Aggressionen in der Öffentlichkeit zu verstecken? Seit ihrer Heirat mit Prinz Harry (36) steht die einstige Suits-Darstellerin nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Mitglied der britischen Königsfamilie in der Öffentlichkeit. Nachdem sich das Paar Anfang des Jahres dazu entschloss, seinen royalen Verpflichtungen den Rücken zu kehren, gab es für diesen Schritt immer wieder Kritik. In der Öffentlichkeit zeigt sich Meghan dennoch gelassen. Nun ist sich eine Körpersprache-Expertin sicher: Meghan unterdrückt ihre Wut!

In einem Online-Interview, das die Herzogin kürzlich gab, meinte die Expertin The Mirror zufolge "klare Anzeichen von Ärger" bei Meghan erkannt zu haben. In dem Gespräch sei die 38-Jährige "leicht defensiv" aufgetreten und habe "in einem missverständlichen Tonfall" gesprochen. Damit habe die Mutter von Archie Harrison (1) authentisch wirken wollen. Gleichzeitig hätten aber ihre Blicke, schnelles Blinzeln und ihre Mundbewegung auf eine unterdrückte Wut hingedeutet.

Doch welches Thema hatte die Herzogin so aufgewühlt? In dem Interview ging es darum, dass Meghan wegen ihrer Ökobilanz in der Öffentlichkeit unter Beschuss geraten war. So wurde sie dafür kritisiert, dass sie mit ihrem Mann in Privatjets fliege, während sich die beiden gleichzeitig für die Umwelt einsetzten. Die Herzogin erklärte dazu, dass sie "nicht umstritten" sei und die Interpretation der Menschen für Zündstoff sorge.

Getty Images Herzogin Meghan in Kapstadt, Südafrika

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney, 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Westminster Abbey in London

