Am 12. Oktober startet endlich die heiß ersehnte zweite Staffel der schwulen Dating-Show Prince Charming! Alexander Schäfer ist der Nachfolger von Nicolas Puschmann (29) und sucht auf Kreta den Mann fürs Leben. Deswegen bekommt er 20 liebeshungrige Single-Männer in eine Villa gesteckt und kann diese nacheinander oder auch gleichzeitig daten. Promiflash zeigt euch hier die Prachtexemplare des männlichen Geschlechts – am Ende des Artikels könnt ihr für euren Favoriten abstimmen.

Die Besetzung von Staffel zwei ist wieder ein bunter Testosteron-Mix. Vom Flugbegleiter, über einen Frisör, einen Beamten bis zum Personal Trainer, hier ist wirklich für jeden was dabei. Mit 39 ist zum Beispiel Altenpfleger Florian Kunze-Forrest der älteste in der Kandidaten-Runde. Das sieht er aber keineswegs als Nachteil, wie er im Promiflash-Interview verriet: "Ich bin noch jung genug, um mich auf so ein Abenteuer einzulassen und alt genug, um es krass zu feiern ohne mich aus der Ruhe bringen zu lassen." Er freue sich schon sehr auf das Dating-Abenteuer und sieht Alexander von der äußeren Erscheinung her definitiv als seinen Typ Mann.

Kandidat Lauritz ist von dem Krawattenverteiler ebenfalls sehr angetan. "Ich glaub, ich war wirklich baff als Alex vor mir stand. Ich bin total hin und weg und kann gar nicht glauben, dass er wirklich der Prince ist", so der blondierte Schönling im Gespräch mit Promiflash.

Doch mit 18 anderen Teilnehmern können sich die beiden auf harte Konkurrenz einstellen. Ballettlehrer Jakob lässt sich davon aber nicht einschüchtern, er will einfach er selbst bleiben. Welcher der Jungs ist euer Favorit? Am Ende des Artikels könnt ihr eure Stimme abgeben.

TV NOW "Prince Charming"-Kandidat Bastian

TV NOW "Prince Charming"-Kandidat Florian

TV NOW "Prince Charming"-Kandidat Sascha

TV NOW "Prince Charming"-Kandidat Jan Maik

TV NOW "Prince Charming"-Kandidat Adrian

TV NOW "Prince Charming"-Kandidat Leon

TV NOW "Prince Charming"-Kandidat Jakob

TV NOW "Prince Charming"-Kandidat Bernhard

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Joachim, 2020

TV NOW "Prince Charming"-Kandidat Vincent

TV NOW "Prince Charming"-Kandidat Michael

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Patrick, 2020

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Andrea, 2020

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Lauritz, 2020

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Erik, 2020

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Gino, 2020

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Arne, 2020

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat David, 2020

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Roman, 2020

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Benedetto, 2020

