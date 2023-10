Nach seiner Nasen-OP: Steht noch mehr bei Gino Bormann an?

Hat er noch andere Pläne? Durch Prince Charming war Gino Bormann (35) bekannt geworden – mittlerweile ist er fester Bestandteil der Reality-Daily-Soap B:REAL – Echte Promis, echtes Leben. Doch manchen Fans dürfte aufgefallen sein, dass der Hottie etwas anders aussieht. 2022 hatte er eine Nasen-OP, welche seine Gesichtszüge etwas verändert hat. Jetzt ist der Influencer superhappy mit seiner Nase. Aber will Gino noch andere Dinge an sich tunen?

Im Promiflash-Interview klärt er auf! "Also eigentlich war die Nase das einzige, was mich an meinem Gesicht ein bisschen gestört hat. Und das wollte ich schon immer beheben. Aber sonst nichts. Ich bin ja supergut, eigentlich", verrät Gino ganz ehrlich. Er liebt seinen neuen Riecher – eine Schönheits-OP-Sucht scheint er also nicht entwickelt zu haben.

Das wird also wahrscheinlich kein Thema in der zweiten Staffel von "B:Real" sein. Aber worauf dürfen sich seine Fans denn freuen? "Da haben wir jetzt auch ein paar Sachen von mir aufgegriffen, die in meinem Leben passieren. [...] Meine Vergangenheit mit meinem Vater vielleicht und so Familienprobleme. Das wird ganz interessant, auch für die Schwulen-Community", teasert Gino im weiteren Gespräch mit Promiflash an.

Instagram / gino_charlet.c.official/ Gino Bormann, Ex-"Prince Charming"-Kandidat

Instagram / gino_charlet.c.official Gino Bormann, Reality-TV-Star

Instagram / gino_charlet.c.official Gino Bormann, Oktober 2022

