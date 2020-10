Starauflauf bei Sunny – Wer bist du wirklich?! Am vergangenen Donnerstag feierte die neue Serie mit GZSZ-Liebling Valentina Pahde (26) ihr Debüt im deutschen Free-TV. Die neuen Folgen des Ablegers der RTL-Daily werden fortan auf dem sendereigenen Streamingdienst TVNow abrufbar sein. Dort werden die Fans neben der Blondine, "Die Wilden Kerle"-Star Wilson Gonzalez Ochsenknecht (30) und Unter uns-Hottie Lukas Sauer (29) auch ein ehemaliges "Hinter Gittern"-Gesicht zu sehen bekommen. TV-Star Finja Martens (38) übernimmt eine Rolle in der Serie.

Auf TVNow ist bereits Folge fünf abrufbar und dabei können sich die Fans auf ein Wiedersehen mit der beliebten Sarah-Reese-Darstellerin gefasst machen. In "Sunny – Wer bist du wirklich?" steht Finja als Society-Reporterin Carola vor der Kamera und mischt das Geschehen rund um die Fotografie-Masterclass-Teilnehmerin Sunny auf. Vielen Zuschauern dürfte die Hamburgerin aber nicht nur aus der Knast-Serie in Erinnerung geblieben sein. Finja war in der Vergangenheit auch Mitglied des "Unter uns"-Casts und zudem in verschiedenen ZDF-Fernsehfilmen zu sehen.

Ob die Zuschauer in den kommenden Episoden von dem Format begeistert werden? Nach dem TV-Debüt schien das Publikum mit dem Ergebnis noch nicht ganz zufrieden zu sein. Von 7.164 Usern, die an einer Promiflash-Umfrage teilgenommen hatten, gaben sogar 70 Prozent (5.015 Stimmen) einen Daumen nach unten. Die übrigen 30 Prozent fanden hingegen, die ersten Folgen seien spannend gewesen.

