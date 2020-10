Ist der Auftakt zu Sunny – Wer bist du wirklich? gelungen oder nicht? Am Donnerstag liefen die ersten beiden Folgen der Serie um den GZSZ-Charakter Sunny Richter, gespielt von Valentina Pahde (25), im deutschen Fernsehen – die nachfolgenden Ausgaben werden auf TVNOW verfügbar sein. Die Fans scheinen aber erst noch mit dem neuen Format warm werden zu müssen: Die Auftaktepisoden sind bei den Zuschauern nicht sonderlich gut angekommen!

Das ergab nun eine Promiflash-Umfrage (Stand: 2. Oktober, 08:00 Uhr): Von 7.164 Usern, die teilgenommen hatten, gaben 70 Prozent (5.015 Stimmen) einen Daumen nach unten. Aber was gefiel ihnen nicht? "Leider wurde ich enttäuscht! Ich fand die Geschichte zu verworren und chaotisch", lautete unter anderem ein kritischer Kommentar dazu auf der Facebook-Seite von Promiflash. 30 Prozent (2.149 Stimmen) waren anderer Meinung: Ihnen sagte die Serie zu und sie bescheinigten "Sunny – Wer bist du wirklich?" einen hohen Spannungsfaktor. "Ich fand's gut. Nicht so wie andere Serien, wo man sich schon denken kann, was passieren wird", lobte zum Beispiel ein User via Social Media.

Bei "Sunny – Wer bist du wirklich?" dürfen sich die GZSZ-Fans zusätzlich über eine alte Bekannte freuen: Anne Brendler (48) wird erneut als Sunnys Mutter Vanessa Richter zu sehen sein: "Ich spiele eher eine distanzierte Mutter, die nie nicht viel Zeit für ihr Kind hat und auch nie hatte – oder richtiger: Die sich keine Zeit genommen hat", verriet Anne dazu gegenüber RTL.

Valentina Pahde mit dem Cast der Serie "Sunny – Wer bist Du wirklich?"

Valentina Pahde und Gerrit Klein in "Sunny – Wer bist du wirklich?"

"Sunny – Wer bist du wirklich"-Stars Valentina Pahde und Anne Brendler

