Was sagen die Zuschauer zum Free-TV-Auftakt von Sunny – wer bist Du wirklich?? Heute startete das neue TVNOW-Format um GZSZ-Liebling Sunny Richter (Valentina Pahde, 25) mit den ersten beiden Folgen auf RTL. Promiflash fasst euch jetzt noch einmal die Handlung zusammen und stellt euch dann vor die Frage: Wie haben euch die ersten Episoden von "Sunny – wer bist Du wirklich?" gefallen? Stimmt am Ende des Artikels ab!

Sunny zieht für ein Fotografie-Seminar vorübergehend von Berlin nach München. Doch den Start in Bayern machen ihr die anderen Masterclass-Teilnehmer um Ove (Wilson Gonzalez Ochsenknecht, 30), Lennard (Gerrit Klein), Ruby (Linda Rohrer) und Co. nicht gerade leicht. Allerdings überschlagen sich schon bald die Ereignisse: Während einer wilden Partynacht ereignet sich ein tragischer Todesfall. Am darauffolgenden Morgen kann sich die hübsche Blondine aufgrund eines Filmrisses allerdings an nichts mehr erinnern – und dann stellt sich die alles entscheidende Frage: Sunny, wer bist du wirklich?

Die Zuschauer waren offenbar zwiegespalten – im Netz taten sie ihre Meinung kund: "Erinnert mich an 'Elite' von Netflix", staunte ein Zuschauer auf Twitter. Allerdings wurden auch ein paar kritische Stimmen laut: "Sorry, aber mir reicht es schon wieder" oder auch "Ist das langweilig", ließen zwei Nutzer auf der Nachrichtenplattform verlauten. Jetzt seid ihr gefragt: Was sagt ihr zu "Sunny – wer bist Du wirklich?" Stimmt ab!

Anzeige

TVNOW / Sebastian Geyer Valentina Pahde in "Sunny – wer bist Du wirklich?"

Anzeige

TVNOW / Sebastian Geyer Brix Schaumburg, Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Gerrit Klein in "Sunny – wer bist Du wirklich?"

Anzeige

TVNOW / Sebastian Geyer Felix Lampert und Valentina Pahde in "Sunny – wer bist du wirklich?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de