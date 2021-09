Die GZSZ-Fans müssen vorerst auf spannende Geschichten rund um Leon Moreno verzichten. In der RTL-Serie lief es zuletzt nicht besonders gut für den Koch, der von Schauspieler Daniel Fehlow (46) gespielt wird. Weil er seine Partnerin Nina (Maria Wedig, 37) betrogen hatte, führte das zu einer dramatischen, tränenreichen Trennung. Jetzt gibt es schon die nächste Schocknachricht für die Zuschauer: Nach diesen Szenen kehrt Daniel dem Format vorerst den Rücken und verlässt den Kolle-Kiez.

Am 16. September soll der 46-Jährige zum letzten Mal in der Serie zu sehen sein. Grund dafür ist aber nicht, dass der Darsteller andere Herausforderungen sucht und seine GZSZ-Rolle ad acta legt. Stattdessen wird Leon ein eigenes Spin-off bekommen. Die Dreharbeiten für "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst" starten Mitte des Monats und der gebürtige Berliner wird dafür voll eingespannt sein. In dem Ableger können die Fans Leons neue Abenteuer an der Ostsee verfolgen, wo er nach der Trennung von Nina mit seinem Sohn Oskar einen Neuanfang wagt.

Wie einst seine Kollegin Valentina Pahde (26), die für Sunny – Wer bist du wirklich? eine GZSZ-Pause eingelegt hatte, konzentriert sich Daniel nun also komplett auf die Story um Leon, auf den bei der Arbeit in einer Kite-Schule vielleicht eine neue Liebe wartet. Die Hauptproduktion wird der Familienvater aber nie vergessen. "Bei der Serie begann meine Karriere, das Set ist mein zweites Zuhause, und viele Kolleginnen und Kollegen wurden zu Freunden", schwärmte er gegenüber RTL. Am neuen Set freue er sich besonders auf die Drehtage am Meer.

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Leon (Daniel Fehlow) und Nina (Maria Wedig) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner GZSZ-Szene mit Leon (Daniel Fehlow) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro)

Anzeige

Getty Images Daniel Fehlow bei der "White House Down"-Premiere in Berlin 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de