Hat sich Brooklyn Beckham (21) etwa ein Körperteil von Nicola Peltz (25) tätowieren lassen? Dass der Sohn von David (45) und Victoria Beckham (46) eine Vorliebe für Tintenkunstwerke auf dem Körper hat, dürfte schon lange kein Geheimnis mehr sein: Erst zu Beginn dieses Jahres präsentierte der Promi-Spross einen Drachen auf seinem Oberarm. Jetzt darf sich der Hottie über ein weiteres Motiv freuen – doch das sorgt für Verwunderung bei seinen Fans: Hat Brooklyn sich auf der Haut etwa die Augen seiner Liebsten verewigen lassen?

Via Instagram teilte Brooklyn am vergangenen Sonntag mehrere Schnappschüsse, auf denen er seiner Verlobten ein Make-up verpasst. Dabei fällt den Fans des Male-Models jedoch weniger die geschminkte Beauty auf als vielmehr ein tätowiertes Augenpaar, das an Brooklyns Nacken zwischen Haaransatz und Shirt zu sehen ist. "Moment mal, sind das Nicolas Augen an seinem Hals?", fragte ein Nutzer zweifelnd. Auch ein anderer User reagierte verblüfft: "Oh, du hast ihre Augen tätowiert!"

Ob es sich bei dem neuen Tattoo tatsächlich um die Äuglein von Brooklyns zukünftiger Ehefrau handelt, wollte der 21-Jährige bisher nicht bestätigen. Eine gewisse Ähnlichkeit ist jedenfalls zu erkennen.

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und seine Nicola

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham, Male-Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de