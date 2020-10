Robin Thicke (43) und seine Verlobte April (25) dürfen sich noch in diesem Jahr über süßen Familienzuwachs freuen! Seit Anfang September ist es offiziell: Der Sänger und seine Liebste erwarten nach den beiden Mädchen Mia Love Thicke (2) und Lola Alain Thicke nun ihr drittes gemeinsames Kind. Am vergangenen Sonntag teilte die schwangere Beauty endlich einen ersten Schnappschuss mit Babybauch. Jetzt verriet das Paar sogar den Monat der Entbindung!

In einer Instagram-Fragerunde stand April ihren Anhängern jetzt Rede und Antwort. Dabei wollte ein Nutzer wissen, wann das dritte Baby von Robin und seiner Partnerin das Licht der Welt erblicken wird. Mit ihrer Antwort sorgte die werdende Dreifach-Mutter dann definitiv für eine Überraschung: Die Geburt sei bereits im Dezember vorgesehen. Und wer weiß, vielleicht wird die Familie ja sogar pünktlich zum Weihnachtsfest mit ihrem Nachwuchs beschert. Den genauen Termin behielt die Schönheit jedoch für sich.

Neben der Geburt des Kindes steht auch noch die Hochzeit von Robin und April an. Immerhin hat sich das Paar bereits an Heiligabend 2018 verlobt. Das Jawort wollen sich die beiden allerdings erst geben, wenn ihr Haus in Malibu wieder vollständig aufgebaut wurde – die Unterkunft war vor rund zwei Jahren bei einem Feuer niedergebrannt.

Instagram / aprillovegeary April Love Geary, Partnerin von Robin Thicke

Getty Images Robin Thicke mit seiner Partnerin April

Getty Images Robin Thicke und April Love Geary, Februar 2019

