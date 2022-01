Im Dezember 2020 ist Robin Thicke (44) zum vierten Mal Vater geworden: Zusammen mit seiner Verlobten April Love Geary (27) konnte er seinen Sohn Luca Patrick auf der Welt willkommen heißen. Seit ein paar Monaten ist es aber ziemlich ruhig um den Musiker geworden. Doch nun erwischten Fotografen den Strahlemann – und zwar in einem ziemlich ungewöhnlichen Look: Robin ging mit seinem Sohnemann total lässig spazieren!

Am Wochenende genoss der 44-Jährige einen entspannten Spaziergang mit seinem Söhnchen an einem Strand in Kalifornien. Doch bei diesen Bildern müssen seine Fans sicherlich zweimal hinschauen: In einem Undercover-Look, bestehend aus schwarzen Sportklamotten, einer schwarzen Cap und einer dunklen Sonnenbrille, ist der "Blurred Lines"-Interpret kaum zu erkennen. Vor allem seine langen Haare und sein grauer Bart sind untypisch für den sonst so top-gestylten Musiker.

Zuletzt hatte Robin eher mit Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Model Emily Ratajkowski (30) hatte den Sänger beschuldigt, sie beim Videodreh zu "Blurred Lines" unsittlich angefasst zu haben. "Plötzlich, wie aus dem Nichts, spürte ich die Kühle und Fremdheit der Hände eines Fremden, die meine nackten Brüste von hinten umfassten", heißt es in ihrem Buch My Body.

Instagram / aprillovegeary Robin Thicke und April Love Geary im Januar 2022

CelebCandidly / MEGA Robin Thicke mit seinem Sohn Luca

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

