April Love Geary zeigt ihre Kurven in einem Hauch von Nichts

April Love Geary (27) zeigt, wie stolz sie auf ihren Körper ist. Seit 2014 ist sie die Frau an der Seite des Erfolgsmusikers Robin Thicke (45). Zusammen mit ihrem Verlobten hat die Beauty drei Kinder, die sie immerhin innerhalb von drei Jahren auf die Welt brachte. Dass sich ihr Körper dementsprechend verändert hat und sie nicht mehr ihre superschlanken Maße hat, stört die Schönheit jedoch nicht – wie sie jetzt einmal mehr beweist.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte April einige heiße Schnappschüsse von sich, auf denen sie zeigt, was sie hat. In einem knappen Bikini posiert die Influencerin für einige Selfies – auch ihre Kehrseite setzt sie mit dem dreifarbigen Zweiteiler gekonnt in Szene. Mit der farbenfrohen Bademode verhüllt sie nur das Allernötigste. Zu ihrem Post schrieb sie ganz simpel: "Regenbogen-Sorbet-Träume."

Bei ihren Followern findet April jede Menge Zuspruch. "So natürlich", freut sich ein User über die Fotos, während ein anderer festhält: "Eine schicke Mutter tobt sich aus." Ein weiterer Abonnent würde vielleicht sogar gerne mit dem Mann an ihrer Seite tauschen wollen. "Robin ist ein Glückspilz", kommentierte er.

Instagram / aprillovegeary April Love Geary im Juli 2022

Instagram / aprillovegeary Robin Thicke und April Love Geary im Januar 2022

Getty Images Robin Thicke und April Love Geary im Februar 2020 in Beverly Hills

