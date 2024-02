Seit 2018 verlobt: Wann will Robin Thicke endlich heiraten?

Wie viel Zeit wollen sich Robin Thicke (46) und April Love Geary (29) noch lassen? Der Sänger und die Influencerin sind seit fast zehn Jahren ein Paar – und die Hälfte davon verlobt. Von einer Hochzeit fehlt bislang aber immer noch jede Spur. Dabei hatte sich April 2022 bereits ein paar Details entlocken lassen und verraten, dass sie keinen Ehevertrag möchte. Jetzt gibt Robin einen Hinweis darauf, wie lange es noch mit der Trauung noch dauern könnte.

"Hochzeitspläne haben Priorität, wir blicken auf das Jahr 2024 und sind sehr gespannt", plaudert der "Give It 2 You"-Interpret im Interview mit People aus. Genauer ging er darauf nicht ein. Die Beziehung mit April entwickle sich aber weiterhin bestens. "Sie ist wirklich die großartigste Frau, die sich ein Mann wünschen kann", schwärmte der 46-Jährige.

Robin und April sind Eltern von drei gemeinsamen Kindern – Mia Love (5), Lola Alain (4) und Luca Patrick (3). Der Musiker brachte außerdem einen Sohn mit in die Beziehung, den 13-jährigen Julian. Er stammt aus seiner ersten Ehe mit Paula Patton (48). Dass sich auch April so liebevoll um den Teenie kümmert, rechnet Robin ihr hoch an.

