Robin Thicke und April Love Geary genießen Zeit in Japan

Robin Thicke (47) und April Love Geary (30) lassen es sich gut gehen! Das Paar ist seit vielen Jahren zusammen und genießt immer noch jede Minute miteinander. So wirkt es zumindest auf den aktuellen Schnappschüssen, die sie jeweils in ihrer Story auf Instagram teilen. Die beiden verbringen nämlich gerade einige Tage in Japan und scheinen dort alles zu genießen, was das Land hergibt. Neben einer Session mit einem privaten Koch scheinen sie sich auch am städtische Nachtleben zu erfreuen. Zusammen posiert das Pärchen für ein Selfie, auf dem vor allem Robin glücklich in die Kamera grinst. Ein Foto, dass der Sänger auf seinem Account teilt, zeigt indessen seine Partnerin ausgelassen auf der Straße tanzend.

Seit 2015 gehen Robin und April schon gemeinsam durchs Leben – vor fünf Jahren haben sie sich dann auch noch verlobt. Die Hochzeit lässt aktuell allerdings noch auf sich warten. Dabei meinte der "Blurred Lines"-Interpret im Januar dieses Jahres noch überzeugt: "Die Hochzeitsplanung ist definitiv eine Priorität dieses Jahr." Bisher hat sich am Status der beiden nichts geändert, doch das scheint sie nicht besonders zu stören. Sie zeigen sich weiterhin so verliebt wie eh und je. Das Geheimnis dahinter hat der Musiker kürzlich gegenüber Us Weekly verraten. Er meinte: "Fangt jeden Tag neu an. Fang einfach jeden Tag neu an mit 'Ich liebe dich, du liebst mich. Lass uns einfach weiter rocken'."

Mittlerweile besteht die Familie von Robin und April nicht mehr nur aus den beiden. Sie sind mittlerweile dreifache Eltern! 2018 hießen sie ihre erste Tochter auf der Welt willkommen. Nur ein Jahr später wurde die kleine Mia Love zum ersten Mal eine große Schwester, als das Hollywood-Paar ihren zweiten Nachwuchs begrüßte: ein weiteres Mädchen mit dem Namen Lola Alain. Im Dezember 2020 kam dann ihr erster Sohn dazu, der auf den Namen Luca Patrick hört, und machte das Familienglück perfekt.

Anzeige Anzeige

Instagram / robin thicke April Love Geary in Japan, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / aprillovegeary April Love Geary mit ihren Kindern, Mai 2024

Anzeige Anzeige