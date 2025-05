Robin Thicke macht seiner April erneut einen Heiratsantrag

Robin Thicke (48) hat seiner langjährigen Partnerin April Love Geary (30) erneut die Frage aller Fragen gestellt – und das an einem ganz besonderen Ort! Während eines Aufenthalts in Cannes, Frankreich, überraschte der Sänger die Model-Mama mit einem brandneuen Verlobungsring. April verkündete die romantische Geste auf Instagram und schwärmte von dem Moment, der an dem Ort stattfand, an dem sie und Robin vor zehn Jahren ihr öffentliches Debüt als Paar gefeiert hatten. Die zwei trugen komplett weiße Outfits und posierten auf den Stufen des Luxushotels Hôtel du Cap-Eden-Roc.

Die nunmehr zweite Verlobung kommt sechs Jahre nach dem ersten Antrag, den Robin seiner April an Weihnachten 2018 machte. Zu dem Zeitpunkt war sie mit ihrer zweiten Tochter schwanger. Seitdem wurden gemeinsame Hochzeitspläne mehrfach thematisiert, jedoch nie umgesetzt. Das Paar hat es sichtlich genossen, zum Ort ihrer frühen Beziehungsgeschichte zurückzukehren, und bedankte sich sogar bei Helfern, die den besonderen Moment störungsfrei ermöglichten. Robin und April sind Eltern von drei gemeinsamen Kindern – Tochter Mia, Tochter Lola und Sohn Luca.

Die beiden Turteltauben verbindet nicht nur eine langjährige Beziehung, sondern auch eine Leidenschaft für gemeinsame Abenteuer. Erst vor einigen Monaten zeigten sie auf Instagram, wie sie Japan erkundeten: mit privaten kulinarischen Erlebnissen und ausgelassenen Fotos ihrer gemeinsamen Zeit. Robins bisherige Ehe mit Paula Patton (49), mit der er Sohn Julian hat, endete 2014. Seitdem beschreibt sich Robin in Interviews als erfüllter Familienvater, der das Leben mit seiner April und ihren drei Kindern genießt – sei es auf glamourösen Reisen oder in ihrem Alltag zu Hause.

Getty Images Robin Thicke mit seiner Partnerin April

Getty Images April Love Geary und Robin Thicke im November 2022 in West Hollywood

