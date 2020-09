Zuckersüße Neuigkeiten von Robin Thicke (43) und seiner Verlobten April Love Geary (25)! Der US-amerikanische Sänger und das Model sind bereits seit 2014 ein Paar und besiegelten ihre Liebe schon vor einiger Zeit mit ihrer Verlobung. Dabei geben sie ihren Fans in den sozialen Medien regelmäßig Einblick in das Familienleben mit ihren gemeinsamen Kindern Mia Love Thicke (2) und Lola Alain Thicke. Nun soll die kleine Rasselbande demnächst noch einmal niedlichen Zuwachs bekommen: Robin und seine April erwarten ein weiteres Kind!

Wie das Magazin Us Weekly jetzt erfahren haben will, soll April erneut schwanger sein: Somit erwartet die 25-Jährige bereits das dritte gemeinsame Kind mit dem "Blurred Lines"-Interpreten. Schon vor einigen Monaten hatte April angedeutet, dass sie nicht abgeneigt sei, ihre Familie noch einmal zu erweitern. "Ich will wieder schwanger sein", schrieb sie im Mai auf ihrem Instagram-Profil.

Für Robin ist es schon Baby Nummer vier: Neben Mia Love und Lola Alain ist er auch der Vater des zehnjährigen Julian Fuego Thicke (10). Sein Sohn stammt aus der Ehe mit der US-amerikanischen Schauspielerin Paula Patton (44), mit der der "The Sweetest Love"-Sänger von 2005 bis 2015 verheiratet war.

Getty Images April Love Geary und Robin Thicke im Februar 2019

Instagram / aprillovegeary April Love Geary und Robin Thicke im Juli 2019

Michael Loccisano / Staff Paula Patton in den SiriusXM Studios in New York

