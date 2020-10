Beatrice Egli (32) ist aus der deutschen Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Mit Songs wie "Mein Herz" und "Wir leben laut" stürmte sie die deutschen Charts. Ihr neuer Song "Bunt" aus ihrem mittlerweile achten Album erinnert stark an die Musik aus den 80er-Jahren. Dafür gibt es auch einen besonderen Grund. Eine bestimmte Frau inspiriert die Blondine besonders. Im Promiflash-Interview verrät sie, um wen es sich handelt.

Das Schlagersternchen ist Fan – und zwar von Nena (60). Vor allem das Selbstbewusstsein der 60-Jährigen beeindruckt die Sängerin. "Wir haben uns auch mal getroffen. Sie ist echt eine coole Lady", schwärmt Beatrice Egli im Interview. Nena und auch ihr Team haben sie inspiriert, auf ihrem neuen Album mal etwas Neues auszuprobieren. "Mein Team ist selbst experimentierfreudig und sie fordern mich heraus. Nur, wenn du ein Team hast, das dich nach vorne bringt, schaffst du es erfolgreich zu bleiben", erklärt die Sängerin gegenüber Promiflash.

Jetzt hofft sie erst einmal so schnell wie möglich auf die Bühne zurückkehren zu können. Wie sie vor Kurzem auf ihrem Instagram-Account verriet, ist sie in der neuen Staffel von Sing meinen Song in der Schweiz zu sehen und zu hören.

Schlagerstar Beatrice Egli

Nena im Jahr 2017

Beatrice Egli im Jahr 2016

