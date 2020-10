Die werdenden Eltern plaudern aus dem Nähkästchen! Gestern ließen die Reality-TV-Stars Nico Schwanz (42) und Julia Prokopy (25) die Katze aus dem Sack: Sie erwarten tatsächlich ihr erstes gemeinsames Kind. Die Schwangerschaft sei allerdings nicht geplant gewesen, wie das Male-Model und die Bachelor-Beauty zugaben. Sie sei das Resultat eines geplatzten Kondoms. Doch ab wann wusste Julia, dass sie in anderen Umständen ist?

"Anzeichen hatte ich eigentlich gar keine, außer dass ich irgendwann meine Tage nicht mehr bekommen habe", verriet die 25-Jährige gegenüber Promiflash. Daraufhin hätte sie zwei Schwangerschaftstests gemacht. "Ich dachte noch, dass der eine Strich schon noch weggehen wird – war aber nicht so. Also war es klar", führte die Mama in spe aus. Anfangs hätten sie es gar nicht wirklich realisiert und für sie selbst sei es auch erst mal ein Schock gewesen, erklärte Julia. Doch das hat sich inzwischen geändert: "Jetzt freuen wir uns riesig auf das Kleine."

Nico hat aus einer früheren Beziehung bereits einen Sohn. Und wie hat er auf die Nachricht reagiert, dass er ein Geschwisterchen bekommt? "Er konnte es anfangs gar nicht glauben, er hat sich riesig darüber gefreut", erzählte der baldige Zweifach-Vater im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und Julia Prokopy im Urlaub in der Karibik

Jürgen Wunderlich Fotodesign Nico Schwanz und Julia Prokopy

Jürgen Wunderlich Fotodesign Julia Prokopy und Nico Schwanz im Sommer 2020

