Da herrschte noch Harmonie pur! Vor wenigen Tagen sorgte Michael Wendler (48) bei DSDS für krasse Schlagzeilen. Der Schlagerstar, der zur Jury der neuen Staffel gehört, war ohne Absprache mit der Redaktion vom Set der Show verschwunden und zurück in seine Wahlheimat in den USA gereist. Weil er angeblich den Flug verpasst hatte und die aktuellen Hygienemaßnahmen eine Quarantäne nach der Einreise vorsehen, fehlte er zuletzt beim Dreh. Und das, obwohl er die Zeit bei den Castings zuvor ganz offensichtlich total genossen hatte – Hand in Hand mit seiner Laura (20).

Auf einigen Bildern der vergangenen Drehtage ist ganz deutlich zu sehen: Am DSDS-Set fiel es Michael und seiner Liebsten wohl ziemlich schwer, die Hände voneinander zu lassen. Die Turteltauben lagen sich in den Drehpausen verliebt in den Armen, hielten Händchen, warfen sich innige Blicke zu und kuschelten, was das Zeug hielt. Weil die Castingtour in diesem Jahr auf dem Eventschiff Blue Rhapsody stattfindet, genossen die zwei die Spätsommertage mit Sonnenbrillen ausgestattet an Deck des Rheindampfers.

Genau aus dem Grund, dass die 20-Jährige vor dem unerwarteten Fernbleiben des "Egal"-Interpreten immer wieder am Set gesichtet worden war, hatten die Fans bereits vermutet, dass sie ebenfalls einem Job im Rahmen der Castingshow nachgeht. In einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash dabei war, stellte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm jedoch klar: "Sie kümmert sich um Michaels Seelenheil, und ansonsten gibt es keinen offiziellen DSDS-Job."

Anzeige

ActionPress/ Thomas Burg Michael Wendler und seine Frau Laura

Anzeige

ActionPress/ Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

Thomas Burg/ ActionPress Michael Wendler und seine Frau Laura

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de