In welcher Form wird Laura Müller (20) denn nun bei DSDS zu sehen sein? Vor einigen Tagen verkündete die ehemalige Let's Dance-Kandidatin, dass sie an der Seite ihres Gatten Michael Wendler (48) in der diesjährigen Staffel der Castingshow auftreten wird. Der Schlagerstar sitzt nämlich neben Dieter Bohlen (66) und Co. am Jurytisch. Während also ihr Mann den Gesang der Kandidaten bewertet, hieß es zunächst, dass sie als Influencer-Coach fungieren soll. Doch stimmt das überhaupt?

"Die Frage ist eigentlich relativ gut zu beantworten. Sie kümmert sich um Michaels Seelenheil und ansonsten gibt es keinen offiziellen DSDS-Job", stellt der RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm im Beisein von Promiflash bei einer DSDS-Pressekonferenz klar. Das bedeutet dann wohl, dass die Web-Beauty den Sänger bei seinem neuen Job zwar begleitet – dabei jedoch nicht vor der Kamera in Erscheinung treten wird.

Ihre Instagram-Follower nahm Laura auch schon mit hinter die Kulissen der Castings: Auf einem Schnappschuss sitzt sie breit grinsend neben Michael Krempe, Michaels und ihrem Manager, am Jurypult. "Ein bisschen Spaß muss sein", schrieb sie zu dem Bild.

ActionPress Laura Norberg und Michael Wendler im März 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Model

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Markus Krampe im September 2020

