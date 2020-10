Schon 2007 lernten sich Cathy (32) und Mats Hummels (31) kennen, mittlerweile sind die beiden glücklich verheiratet und stolze Eltern: 2018 erblickte ihr Sohn Ludwig das Licht der Welt. Dennoch gibt es immer wieder Spekulationen um eine mögliche Ehekrise des Pärchens. Einen Grund dafür sehen Fans vor allem in der Fernbeziehung des Fußballers und der Moderatorin. Während sie in München lebt, wohnt Mats in Dortmund. Gerade erst dementierte die 32-Jährige die Gerüchte allerdings und meldet sich jetzt erneut zu Wort: Cathy richtet rührende Worte an ihre Fans.

Auf Instagram teilte das Model jetzt ein zuckersüßes Bild mit ihrem kleinen Spross. Ludwig schläft friedlich auf dem Arm seiner Mama, während Cathy ernst in die Kamera blickt. "Im Leben gibt es immer Ups and Downs. Eine Sache ist aber ganz wichtig: Als Familie hält man immer zusammen", stellt sie eindeutig klar. An erster Stelle würde für das Paar immer das gemeinsame Kind stehen. Und wenn er so selig auf ihr einschlafe, dann wisse sie, dass es ihm gut gehe.

Von diesen ehrlichen Worten und diesem Anblick sind ihre Follower mehr als begeistert. "Nichts geht über das eigene Kind, du bist eine super Mom", meinte eine Userin in der Kommentarspalte. "Absolut richtige Einstellung", stimmen andere Abonnenten zu.

Cathy Hummels, Unternehmerin

Mats und Cathy Hummels

Mats und Cathy Hummels

