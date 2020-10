Cathy Hummels (32) äußert sich zu den andauernden Krisengerüchten! Bei der Frau von Fußballstar Mats Hummels (31) läuft es vor allem im Job gerade absolut rund: Die Moderatorin konnte zuletzt gleich zwei Moderationsjobs an Land ziehen. Nicht nur bei Kampf der Realitystars führte sie durch die Show, sondern übernahm diesen Part auch bei Love Island: Aftersun. Im Privatleben soll es hingegen nicht ganz so gut aussehen: Viele Fans munkeln, dass es zwischen ihr und Mats mächtig kriseln soll. Doch ist an den Trennungsgerüchten was dran?

Cathy spricht Klartext: "Wir sind nicht getrennt." Im Gespräch mit Bild betont sie zwar, dass auch in einer funktionierenden Ehe Probleme nicht immer ausblieben – das sei aber gar kein Problem: "Selbst wenn es immer mal wieder schwierig ist, arbeiten wir an uns. Es ist eben so wie bei jedem anderen normalen Ehepaar auch. Wir haben Ups and Downs." Doch wie auch immer es zwischen der Designerin und ihrem Liebsten aussehen mag, eines ist für die Eltern des kleinen Ludwig (2) klar: "An erster Stelle steht für uns immer das Glück unseres Kindes. Wir halten als Familie immer zusammen."

Und das ist auch kein Wunder. Der Nachwuchs ist immerhin der ganze Stolz des Paares. Erst vor wenigen Wochen hatte Cathy ein süßes Bild veröffentlicht, zu dem sie ihrem Söhnchen eine Liebeserklärung machte. Auf Instagram teilte sie ein Kuschelbild von Mama und Kind und betitelte es mit dem Wort "Liebe".

Cathy Hummels bei "Love Island"

Mats, Cathy und Ludwig Hummels

Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im September 2020

