Könnte zwischen Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) doch böses Blut herrschen? Im September hatte das einstige Love Island-Traumpaar bekannt gegeben dass es getrennte Wege gehen wird. Dabei teilte Elena mit, dass sie ihre gemeinsame Tochter Aylen in der Schweiz großziehen werde. Daraufhin machte Mike deutlich, dass es ihm deutlich schwerfalle, seine Tochter jetzt seltener zu sehen. Nun äußerte sich die Mutter im Netz und stellte klar: Sie werde es nicht hinnehmen, in der ganzen Situation als die Böse hingestellt zu werden!

"Aylen ist in meinem Leben das absolut Wichtigste! Und nur, weil eine Person jetzt einen auf Mitleid macht und mich schlecht hinstellen möchte... Glaubt mir, die Realität sieht ganz anders aus!", machte die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story deutlich. Sie würden aktuell jede Menge falsche Anschuldigungen bezüglich der neuen Situation mit ihrer Tochter und Mike erreichen, sodass ihr jetzt der Kragen geplatzt sei, gab die Reality-TV-Beauty an.

Sind die heftigen Reaktionen möglicherweise auf Mikes Instagram-Story zurückzuführen, in der er von seinen neuen Lebensumständen berichtet? Darin erzählte er: "Ich kann [Aylen] nicht kurz abholen und mit ihr ein Eis essen gehen, ich muss in ein anderes Land fahren." Der 28-Jährige sei sich sicher, dass sich das Paar irgendwie zurechtfinden werde. Dennoch falle ihm die Umstellung schwer. "Mein allgemeines Wohlbefinden ist nicht so, dass ich gute Laune vorspielen kann", offenbarte der Hottie.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de