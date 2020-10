Noch mehr News zum Gossip Girl-Reboot! Die Macher der beliebten US-Serie wollen an den Erfolg des Formats anknüpfen und neue Folgen produzieren. Ende Oktober sollen die Dreharbeiten der siebten Staffel beginnen. Mittlerweile ist auch die große Frage um den Cast endlich geklärt: Statt den altbekannten Schauspielern um Blake Lively (33) und Co. werden ganz neue Darsteller zu sehen sein. Neben den bereits bekannten Gesichtern wird jetzt ein neues enthüllt: Skateboard-Hottie Evan Mock wird bei der Neuauflage dabei sein!

Wie Deadline berichtet, hat sich Evan einen Platz am Set ergattern können – und damit auch seinen ersten Schauspieljob überhaupt! Der 23-Jährige arbeitete bisher vor allem als Model und tauchte in Werbekampagnen von Top-Marken wie Calvin Klein, Saint Laurent oder Superdry auf. Neben seiner Karriere auf dem Laufsteg gehört das Skaten zu seinen großen Leidenschaften. Ob er in dieser Produktion auch mit Board unter den Füßen zu sehen sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Showrunner Joshua Safran gab allerdings auf Twitter erste Einblicke in die Handlung: "Diese Version spielt 2021. [...] Es wird deswegen hier und da Erwähnungen geben, was die alten Charaktere inzwischen so treiben." Der größte Unterschied zu den früheren Folgen sei, dass die Figuren "eine ethnisch diverse Herkunft haben und/oder queer sein" werden, verrät er weiter.

Getty Images Evan Mock, 2020

Getty Images Model Evan Mock

Getty Images Joshua Safran beim Vulture Festival in Hollywood im November 2019

