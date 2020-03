Wer gehört zum Cast des Gossip Girl-Reboots? Bereits im vergangenen Jahr konnten sich die Fans über eine Meldung besonders freuen: Die Kultserie über das Leben einiger wohlhabender New Yorker Teenies bekommt eine Neuauflage. Dabei werden allerdings auch neue Rollen im Mittelpunkt stehen. Während die Fans seit Monaten über die Darsteller der Serie spekulierten, sorgten die Macher jetzt für Gewissheit: Diese Schauspieler gehören zum neuen Cast!

Emily Alyn Lind ergatterte eine der Hauptrollen im Reboot. Wie Deadline berichtet, verkörpert die 17-Jährige die Rolle von Audrey, die sich in einer langfristigen Beziehung befindet. Von ihrem Liebesleben scheint sie aber nicht erfüllt zu sein und fragt sich, ob das schon alles gewesen ist. Laut Just Jared zählen "Pretty Little Liars: The Perfectionists"-Darsteller Eli Brown, die kanadische Beauty Whitney Peak, Comedian Johnathan Fernandez und Theaterdarsteller Jason Gotay zu den weiteren Schauspielern des Reboots. Sie schlüpfen jeweils in die Rolle eines reichen Teenies.

In den zehn Folgen geht es um das Leben der jungen Privatschüler. Schauspielerin Kristen Bell (39) wird in der Neuauflage als Erzählerin ans Set zurückkehren. Trotzdem soll der Nachfolger komplett anders aufgebaut sein als die vorangegangenen Serien-Folgen. So verriet Produzent Joshua Safran beispielsweise gegenüber Just Jared: "Es wird auch viel mehr queere Inhalte in der Serie geben."

Whitney Peak im Juli 2019

Johnathan Fernandez im Oktober 2019

Jason Gotay im März 2014



