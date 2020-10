Noah Sam Honegger verzauberte die The Voice of Germany-Zuschauer! Am Donnerstagabend hatte das Warten ein Ende: Die Jubiläumsstaffel der Castingshow startete mit den ersten Blind Auditions. Unter den Kandidaten war auch Noah Sam. Der Schweizer performte mit seiner Gitarre ganz gefühlvoll auf der Bühne. Doch was die zu Tränen gerührten Coaches währenddessen nicht wussten: Mit dem Singen überwindet Noah sein starkes Stottern.

In seinem Vorstellungsvideo sprach der 22-Jährige offen über sein Problem: "Das Stottern begleitet mich, so lange ich mich erinnern kann. Am schwersten fand ich es in der Schulzeit!" Damals sei er deswegen ausgegrenzt worden – und habe sich immer mehr zurückgezogen. Die Musik habe ihm aber immer geholfen: "Wenn ich singe, stotter' ich nicht!", erklärte Noah Sam.

Mit seiner Version von Passengers "Riding To New York" überzeugte das Stimmwunder gleich vier von sechs Juroren: Sowohl Nico Santos (27) als auch das Duo Yvonne Catterfeld (40) und Stefanie Kloß (35) drehten sich nach wenigen Tönen um. Später folgte auch Mark Forster (36). Als sie anschließend von Noahs Sprachstörung erfuhren, waren die Experten total überrascht: "Ich habe noch nie so jemanden kennengelernt. Das finde ich super-mutig und beeindruckend", staunte Mark. Schlussendlich entschied sich Noah Sam aber für Team Yvonne-Stefanie – und rührte die Silbermond-Frontfrau damit zu Tränen.

ProSieben / Richard Hübner Mark Forster, Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld bei "The Voice of Germany"

Instagram / noahsammusic Noah Sam Honegger, Musiker

Instagram / silbermond Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld, Sängerinnen

