Nicole Poturalski setzt sich zur Wehr! Seit einigen Wochen steht das Model in den Schlagzeilen. Der Grund: Sie soll mit niemand Geringerem als Brad Pitt (56) zusammen zu sein. Aber längst nicht alle Fans freuen sich für die angebliche neue Liebe des Hollywood-Stars. Seine Flamme wird auch mit weniger freundlichen Nachrichten bombardiert. Doch davon hat sie jetzt genug: Nicole macht ihren Hatern eine klare Ansage!

"Was muss man für ein Mensch sein, dass man einen negativen Kommentar oder sogar einen Hasskommentar unter ein Bild schreibt", beginnt die Beauty in ihrer Instagram-Story zu erzählen. "Wenn es konstruktive Kritik ist: Immer her damit! Aber wenn es einfach nur gemein ist, um den anderen zu verletzen – warum? Was habt ihr davon? Fühlt ihr euch dann besser?", fragt die Berlinerin entsetzt und schüttelt dabei den Kopf.

Sie selbst sei kein Mensch, der Hass verbreitet, deshalb könnte sie derartige Nachrichten auch nicht verstehen, erklärt Nicole anschließend. "Wenn ihr jemanden nicht mögt und seine Bilder euch nicht gefallen, einfach weiterswipen! Ist nicht so schwer", fordert die Deutsch-Polin ihre Hater schließlich auf.

Getty Images Brad Pitt im Januar 2020

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski im Oktober 2020

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski, September 2020

