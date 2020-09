Seit einigen Wochen ist die Gerüchteküche ordentlich am Brodeln: Der US-amerikanische Schauspieler Brad Pitt (56) war mit dem deutschen Model Nicole Poturalski (27) gesichtet worden – und auf Paparazzifotos wirkten die beiden äußerst vertraut. Daraufhin vermuteten nicht nur zahlreiche Fans, sondern auch etliche internationale Medienvertreter, dass sich Brad und Nicole aktuell daten würden. Die Beauty rückte also von heute auf morgen ins Scheinwerferlicht – und das brachte offenbar nicht nur positive Seiten mit sich: Jetzt setzte Nicole ein Statement gegen Negativität und predigte stattdessen ihre positive Lebenseinstellung in den sozialen Medien!

"Ich werde niemals aufhören, mit Begeisterung zu leben, zu lachen, neue Erinnerungen zu schaffen und zu versuchen, das Gute in den Menschen zu sehen", betonte Nicole jetzt auf ihrem Instagram-Kanal und machte klar: "Ich werde negativen Energien keine Aufmerksamkeit schenken." Stattdessen will sich die vermeintliche neue Freundin des "Fight Club"-Darstellers offenbar auf die positiven Aspekte des Lebens konzentrieren – sie erklärte: "Ich werde einfach lächeln, weil das Leben zu kurz ist."

Mit diesem positiven Statement begeisterte Nicole ihre Fans: "Die derzeit wohl schönste Frau des Universums. Warum? Weil sie von innen heraus alles überstrahlt" oder auch "Dein Lächeln könnte Kriege beenden", schwärmten zwei Nutzer auf der Fotoplattform – und auch der deutsche Influencer Riccardo Simonetti (27) hinterließ der 27-Jährigen eine Nachricht: "Das ist genau die richtige Haltung", bestärkte er die Beauty.

Nicole Poturalski, Model

Nicole Poturalski im September 2020

Nicole Poturalski, Model

