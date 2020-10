Besorgniserregend statt sexy? Britney Spears (38) steht in den vergangenen Monaten wieder vermehrt in den Schlagzeilen: Die Fans glauben, dass die Sängerin sehr unter der für sie übernommenen Vormundschaft leidet und kaum Freiheiten hat. In ihren wirren, oft zerstreut wirkenden Videos und Fotos will die Community regelmäßig Hilferufe erkennen. Nun teilte Britney eine – auch für sie – recht ungewöhnliche Aufnahme: Sie präsentierte sich in schwarzer Reizwäsche – und irritierte damit ihre Community erneut zutiefst!

Britneys Instagram-Feed ziert nun eine Aufnahme, die die "Lucky"-Interpretin lediglich im Spitzen-BH, Slip und einer Muster-Strumpfhose zeigt. Dazu kombinierte sie eine üppige Kette mit grünen Steinen. Ihre Haare sind zu einem unordentlichen Zopf zusammengebunden, ihren Mund zieht sie zum Duckface und schaut von unten in die Kamera. Was wohl eigentlich als sexy angedacht war, machte vielen Usern eher Angst: "Das ist jetzt echt beunruhigend. Sie sieht misshandelt aus" oder "Das ist gruselig" lauten zwei der Kommentare unter dem Foto. "Das ist nicht mehr Britney, die dieses Konto betreibt. Das ist so besorgniserregend. Ich flippe aus", fand ein anderer Nutzer.

Dass es Britney tatsächlich nicht sonderlich gut geht, soll auch ihre Anwältin bereits kürzlich erklärt haben. Laut TMZ habe sie auf die Frage eines Richters, ob Britney bereit sei, eine Erklärung zu unterzeichnen, beunruhigende Äußerungen über deren Gesundheitszustand gemacht. Sie verglich demnach ihr geistiges Befinden mit dem einer Komapatientin und behauptete, dass die Popprinzessin nicht in der Lage sei, ein Formular zu unterzeichnen.

Instagram / britneyspears Britney Spears im März 2020

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears

