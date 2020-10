Gigi Hadid (25) und Zayn Malik (27) könnten momentan wohl kaum glücklicher sein: Nach einem jahrelangen Hin und Her und zahlreichen Trennungen und Versöhnungen scheinen das Topmodel und der Sänger endlich ihr Happy End zu bekommen. Vor wenigen Wochen erblickte ihre gemeinsame Tochter das Licht der Welt – und machte die beiden damit zu stolzen Eltern. Trotzdem soll auch ihre Zweisamkeit nicht zu kurz kommen: Gigi und Zayn gönnten sich nun einen romantischen, kinderfreien Abend.

Und den dokumentierte der Victoria's Secret-Engel in seiner Instagram-Story. Gigi wollte ihrem Freund mit einem selbst gekochten Dinner eine Freude machen und ließ ihre Fans an den Vorbereitungen dafür teilhaben. Am Ende teilte sie das Ergebnis in Form eines Fotos und schrieb dazu: "Mama und Papas erste Date-Night. Sie ist im Zimmer nebenan mit Oma, aber ich vermisse sie jetzt schon."

Doch bei ihrer Großmutter Yolanda Foster (56) ist die Kleine in den besten Händen. Die hatte der Geburt ihrer Enkelin nämlich schon seit Wochen aufgeregt entgegengefiebert. Noch bevor Gigis Töchterchen das Licht der Welt erblickt hatte, postete Yolanda ein gemeinsames Foto auf ihrem Insta-Account. "Ich warte ungeduldig darauf, dass mein kleiner Engel geboren wird", kommentierte sie das Pic, auf dem sie Gigis Babybauch liebevoll umarmt.

