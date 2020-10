Angie Teubner startet einen zweiten Versuch, die Herzdame des Bachelors zu werden! 2018 nahm das Tattoo-Model an der beliebten TV-Kuppelshow teil – allerdings wurde sie vom Rosenkavalier Daniel Völz (35) relativ schnell rausgewählt. Was die Münchnerin während der Dreharbeiten damals in Miami nicht wusste: Sie war schwanger! Heute ist sie nicht nur Mutter einer zweijährigen Tochter, sondern will ihr Glück bei dem Reality-Format erneut probieren. 2020 ist sie als Single-Lady bei der Schweizer Ausgabe der Sendung dabei!

Auf Instagram macht die Blondine ihre Teilnahme mit einem Foto-Vergleich eines Porträts aus 2018 und einem aktuellen Bild offiziell. "Ich freue mich so sehr, euch bei der spannenden Reise mitnehmen zu können, und ich hoffe, ihr werdet alle einschalten und mir die Daumen drücken", verkündet die gelernte medizinische Fachangestellte. Ab dem 19. Oktober ist sie dann im Fernsehen zu sehen und kämpft mit 16 weiteren Kandidatinnen um das Herz von Alan Wey.

Aber wer ist der Schweizer Rosenkavalier eigentlich? Der Junggeselle ist Fußballer und Model und wohnt in Luzern. Gegenüber der Zeitung Zentralplus plauderte der Liebessuchende bereits aus, wie er sich seine Traumfrau vorstellt. "Sie muss auf jeden Fall Humor mitbringen und über sich selbst lachen können", verriet er.

Instagram / angie_official_ Angie Teubner mit ihrer Tochter Shayen, Juli 2018

Instagram / angie_teubner Angie Teubner im Mai 2020

Instagram / alan.wey1 Alan Wey im Oktober 2019

