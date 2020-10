Jordyn Woods (23) ist seit Kurzem wieder in festen Händen. Ende September machte die ehemalige BFF von TV-Star Kylie Jenner (23) ihre Beziehung zu dem Basketballer Karl-Anthony Towns offiziell. Kurz darauf teilte sie bereits ein Foto, auf dem sie oben ohne für ihren Freund posiert – ein Anblick, den offensichtlich nicht nur er genießen darf. Auch zukünftig will Jordyn heiße Pics im Netz teilen – und zwar bei OnlyFans.

Genau wie die Schauspielerin Bella Thorne (23) und die Rapperin Cardi B (28) hat nun auch das Model einen Account auf der Plattform, auf der man sexy Fotos der User gegen einen monatlichen Beitrag zu sehen bekommt. "Es ist vollkommen anders als alles, was ich bisher gemacht habe", erklärte Jordyn im Gespräch mit dem Magazin Complex. Sie glaubt, dass sie sich auf der Webseite viel authentischer zeigen könne als in den üblichen sozialen Netzwerken wie Instagram, Twitter und Co.. Das heißt aber nicht, dass sie sich dort zurückziehen will: "Ich habe nur das Gefühl, dass OnlyFans mir die Möglichkeit bietet, auf einer Plattform zu sein, die nicht urteilt."

Erst vor wenigen Tagen hätte sie das besagte Oben-ohne-Foto gepostet, das für sie ästhetisch hält. Sie habe zwar viel positives Feedback bekommen, aber eben auch Hate-Kommentare. Unter dem Instagram-Pic schrieben ihre Follower beispielsweise: "Das schadet deinem Ruf" oder "Sie ist so hübsch, aber warum posiert sie nackt?"

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods und Karl-Anthony Towns

Getty Images Jordyn Woods im Dezember 2019

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, Model

