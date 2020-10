Michael Wendler (48) bekommt Unterstützung! Der Schlagersänger liefert seit Donnerstag eine Schlagzeile nach der nächsten: Er verkündete nicht nur, dass er mitten in der laufenden Staffelproduktion aus der DSDS-Jury aussteigt – er bekannte sich zu Verschwörungstheorien rund um die Gesundheitskrise. Mit dem Vegan-Koch und Verschwörungsideologen Attila Hildmann (39) soll er seinen Exit vorab abgesprochen haben. Und Letzterer gab nun bekannt: Er sei ein großer Fan von Wendlers drastischer Ansage und Aktion!

Ein Video, das Bild vorliegt, zeigt Attila am Rande einer Demo im Gespräch mit einem Reporter: Der Wendler habe mit seinem DSDS-Rücktritt das einzig Richtige getan! Er sei fest davon überzeugt, dass "in einem Jahr nicht mal mehr eine RTL-Show läuft, weil es nur noch Staatsfunk geben wird. […] Es wird hier bald gar nichts mehr geben. Und in einem Jahr gibt es auch kein DSDS mehr." Er lobte, dass der "Egal"-Interpret verstanden habe, was in diesem Land abläuft – und feierte ihn als "deutschen Helden".

Er sei es aber nicht gewesen, der den Sänger von den Anti-Corona-Ansichten überzeugt habe – darauf sei dieser ganz alleine gekommen. "Ich bin quasi der Bekannteste in der Hinsicht, der das Regime kritisiert. Und jetzt sagen alle, weil ich mit ihm telefoniert habe, bin ich daran 'mitschuldig'", beschwerte Attila sich. Tatsächlich hatte er Michaels Schritt bei der App Telegram einen Tag zuvor – ohne Nennung von Namen – angekündigt. Die beiden kennen sich aus der Let's Dance-Staffel von 2016.

Getty Images Attila Hildmann im Juni 2020

Getty Images Schlagerstar Michael Wendler 2014 in Köln

Instagram / attila_hildmann Attila Hildmann in Japan im Februar 2019

