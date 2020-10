Timur Ülkers (31) Familie bekam still und heimlich Zuwachs! Für den GZSZ-Star läuft es nicht nur beruflich mit seiner Hauptrolle als Frauenschwarm Nihat in der beliebten Daily so richtig rund – auch privat könnte Timur wohl nicht glücklicher sein: Mit seiner Freundin Caroline Steinhof hat er bereits zwei gemeinsame Kinder. Jetzt hat sich die vierköpfige Truppe aber noch mal erweitert: Timur und Caroline sind frischgebackene Hundeeltern!

Auf Instagram verkündete der Schauspieler nun die frohe Botschaft. Zu einem Foto, das das Paar gemeinsam mit den Kids Ilay Kaan und Ileya Zoé und einer kleinen französischen Bulldogge im Wohnzimmer zeigt, erklärt er: "Hiermit mache ich es nun auch offiziell: Avani ist unser neues Familienmitglied. Oh je, jetzt sind wir schon zu fünft!" Seit zwei Wochen wohne die überzüchtete Hundedame aus einer ungarischen Tötungsstation nun schon bei ihnen – aber mache sich trotz ihrer schweren und unschönen Vergangenheit als einstige "Welpenproduktionsmaschine" ganz fantastisch als Haustier: "Avani hat dabei sehr viel durchmachen müssen und neben vielen OPs leider auch ein Auge verloren. Aber das hindert die kleine Kämpferin nicht daran, ihre Lebensfreude nach außen zu tragen und uns immer wieder zum Lachen zu bringen", schwärmte Timur weiter.

Anfangs war der 31-Jährige allerdings gar nicht so angetan von der Idee, eine kleine Fellnase aufzunehmen: "Als Caroline mir anfangs von ihr erzählte, war ich etwas anti und stellte klar, dass ich keine Zeit habe, um mit Avani Gassi zu gehen", gab er zu. Gleich am ersten Tag habe er sich dann aber schockverliebt – und gehe nun zu gerne mal mit ihr ein Ründchen spazieren.

Anzeige

Instagram / timuruelker Timur Ülkers Hund Avani

Anzeige

Instagram / ileyschko Timur Ülker und seine Freundin Caroline Steinhof mit Söhnchen Ilay

Anzeige

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seinem Sohn Ilay Kaan im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de