Timur Ülker (30) kann nicht genug bekommen! Im Oktober 2019 wurde der Schauspieler zum zweiten Mal Vater. Nach der ersten gemeinsamen Tochter Ileya Zoé mit Freundin Caroline Steinhof bekamen die beiden Eltern den kleinen Ilay Kaan. Der gebürtige Hamburger, der vor allem durch seine Rolle in GZSZ bekannt wurde, kann gar nicht genug von seinem jüngsten Nachwuchs bekommen. Jetzt verriet Timur seiner Community, dass er gern noch einmal Vater werden würde.

Zu einem Instagram-Post von ihm im schwarzen ärmellosen Shirt und breitem Grinsen im Gesicht, schrieb er: "Ich glaube, ich will noch ein drittes Kind... Caroline, was meinst du?" Offenbar genießt es Timur in vollen Zügen, sich um seine beiden Kids zu kümmern! Es genießt es so sehr, dass er sich noch einen kleinen Wonneproppen wünscht. Der "Label Me"-Star gab aber gleichzeitig zu: "Die meiste Arbeit mit den Kindern bleibt in der Regel an Caro hängen." Deshalb hätte er es sehr leicht, so einen Wunsch zu äußern. "Aber vielleicht nach dem Antrag", schloss er seinen Gedanken im Post schmunzelnd ab. Seine Liebste äußerte sich noch nicht dazu.

Wie sehr Timur seine Rolle als Papa genießt, verdeutlicht er auch regelmäßig mit süßen Daddy-Updates auf seinem Social-Media-Kanal. Zuletzt postete er ein Bild von sich und seiner Tochter, auf dem der Serien-Darsteller zu sehen ist, wie er der Kleinen die Flasche gibt. Und seine Fans? Die kriegen nicht genug von solchen niedlichen Pics.

Anzeige

Instagram / timuruelker Timur Ülker und seine Freundin Caroline Steinhof

Anzeige

Instagram / ileyschko Timur Ülker und seine Freundin Caroline Steinhof mit Söhnchen Ilay

Anzeige

Instagram / timuruelker Timur Ülker zusammen mit Töchterchen Illeya im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de