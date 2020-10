Anna Heiser (30) weiß endlich, ob sie in wenigen Monaten einen Sohn oder eine Tochter in die Arme schließen darf! Ende August verkündete die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin die süßen Babynews: Sie und Gerald bekommen ihr erstes Kind! Jetzt bekam Anna eine weitere Nachricht, die die Vorfreude auf ihren Nachwuchs wohl ins Unermessliche steigen lässt: Sie kennt das Geschlecht ihres Babys!

Auf Instagram teilte die baldige Mama ihr großes Glück mit ihren Fans. In ihrer Story postete die Blondine ein Bild, wie sie mit einem großen schwarzen Ballon mit Fragezeichen verziert zu ihrem Gerald heim fährt. "Ab nach Hause den Papa überraschen!", schrieb Anna dazu. Der geplatzte Ballon wird den zukünftigen Papa wohl endlich darüber aufklären, ob sich das Paar auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen kann.

Wann die Beauty ihre Community darüber in Kenntnis setzt, welches Geschlecht ihr Nachwuchs haben wird, ist bisher unklar. In ihrer Instagram-Story sortierte Anna zuvor Babysachen und erzählte, dass sie eigentlich erst am morgigen Tag damit rechnete, das Geschlecht zu erfahren. "Weil bei den letzten Ultraschalls unser Baby es nicht verraten wollte", erklärte der Reality-TV-Star.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und Anna Heiser, September 2019

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und Anna Heiser

