So langsam kommt Anna Heiser (30) im Schwangerschaftsalltag an ihre Grenzen! Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin erwartet zum ersten Mal Nachwuchs und hält ihre Community hierzu regelmäßig auf dem Laufenden. Noch in diesem Jahr dürfte ihr Baby zur Welt kommen. Kein Wunder also, dass Annas Bauch inzwischen eine beachtliche Größe erreicht hat und sie in ihrer Beweglichkeit immer mehr einschränkt. Mal eben die Fußnägel lackieren? Gar nicht mehr so einfach…

Die 30-Jährige gibt in ihrer Instagram-Story ein Bauch-Update. Sie befürchtet, dass sie einige sonst alltägliche Beauty-Rituale künftig vor eine große Herausforderungen stellen könnten: "Ich vermute, es ist das letzte Mal, dass ich mir Pediküre selber mache", schreibt Anna und gibt weiter preis: "Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Bauch in den letzten Wochen explodiert ist."

Die vergangenen Wochen war Wahl-Namibierin Anna gemeinsam mit ihrem Mann Gerald auf Heimatbesuch in Polen und Deutschland. "Die Schwangerschaft ist kein Hindernis für eine Reise, wenn man auf sich und das Baby achtet", erklärt sie in einem aktuellen Post. Zwar seien ihre Beine auf dem Flug und den langen Autofahrten etwas angeschwollen, aber Kompressionsstrümpfe hätten Abhilfe geschaffen.

Anna und Gerald Heiser

Anna und Gerald Heiser in Polen im September 2020

Anna und Gerald Heiser im September 2020

