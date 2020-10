Saskia Beecks (32) spricht endlich Tacheles darüber, warum sie in aller letzter Minute ihre Promi Big Brother-Teilnahme verhinderte! Nur wenige Tage bevor im August die achte Staffel des TV-Knasts starten sollte, zog die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin die Reißleine. Saskia entschied sich sehr spontan dazu, ihren Platz in der Reality-Show zu räumen. Für sie zog daraufhin Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (28) sein. In einem Livestream sprach Saskia nun erstmals darüber, was sie zu diesem überraschenden Schritt bewogen hat!

Als Saskia Promi BB noch vor Show-Beginn abgebrochen hatte, stellten sich viele Fans bis zuletzt die Frage, was sie dazu wohl bewogen hat. In einem Instagram-Livetalk sprach die 32-Jährige nun endlich Klartext. Sie habe zwar gewusst, worauf sie sich beim Einzug in den TV-Container einlasse, in Hotel-Quarantäne habe sie dann aber bemerkt, dass sie nicht bereit für diesen Schritt ist! "Ich hätte danach ein Interview nach dem anderen führen müssen, wäre wieder sehr viel unterwegs gewesen und ich musste einfach auf meinen Körper hören. Meine innere Stimme beziehungsweise mein Körper hat mir gesagt, dass ich auf die Bremse treten sollte, damit es mir geistig und psychisch weiterhin gut geht", stellte sie klar. Das ständige Reisen im Vorjahr nach Mexiko, Los Angeles oder New York habe sie extrem ausgelaugt.

Ihre Sorgen und Ängste teilte Saskia daraufhin auch mit dem Sender: "Ich war dann auch ehrlich zu der Produktion und habe denen erklärt, woran das liegt und die sind auch bis zum Ende mit mir cool geblieben. Ich war einfach überfordert und das bin ich echt selten im Leben", berichtete sie. Sie sei den Verantwortlichen noch bis heute dankbar dafür, dass sie so verständnisvoll mit ihr und der Situation umgegangen seien. Ihr damaliger Zustand habe auch dazu geführt, dass sie sich schlussendlich komplett von Social Media zurückgezogen hat. Mittlerweile gehe es Saskia aber deutlich besser und sie habe wieder Kraft getankt.

