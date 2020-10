Hat sie sich da etwa in der Fashion-Kiste vergriffen? Kylie Jenner (23) ist seit Jahren für ihren ziemlich außergewöhnlichen Style bekannt. Die jüngste Schwester im Kardashian-Jenner-Clan polarisiert gern mit ihren freizügigen und aufreizenden Outfits im Netz. Doch jetzt überrascht die junge Unternehmerin mit einer eher züchtigen Kombi, die es in sich hat: Kylie trug ein ungewöhnliches Ensemble aus Lederjacke mit der dazu passenden Hose!

Auf ihrem Instagram-Account teilt der Keeping up with the Kardashians-Star nun einige Schnappschüsse von sich in diesem braunen Leder-Look. Zu der extravaganten Hose stylte sie eine passende Oversize-Jacke und ein braunes Häkeltop. Doch wie kommt diese Kombi bei den Fans an? Ihre Netzgemeinschaft findet diesen Look wohl ziemlich cool. "Du Schönheit", kommentierte unter anderem ein User.

Dass Kylie aber auch ganz anders und alles andere als zugeknöpft kann, bewies sie erst vor wenigen Tagen. In einem Insta-Beitrag präsentierte sie ihren Followern nämlich ihre ziemlich pralle Oberweite. Mit einem verruchten Puppen-Outfit wickelte sie ihre Supporter um den kleinen Finger und dürfte damit für den einen oder anderen Schmacht-Seufzer gesorgt haben.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Make-up-Mogulin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de