Diese Berlin – Tag & Nacht-Szenen sind nichts für schwache Nerven! Jannes (Benjamin Mittelstädt, 24) kommt nicht mehr klar: Vor einigen Wochen wurde der Tätowierer entführt und musste um sein Leben bangen. Zwar konnte er befreit werden, doch der Schock sitzt noch immer tief. Jannes leidet unter Flashbacks, er halluziniert und sieht ständig seinen Entführer Marc (Leroy Leone, 31). Um mit den Eindrücken fertig zu werden, greift der Freund von Emmi (Denise Duck) zu Rauschmitteln. Er kann dem Drogensumpf nun jedoch nicht mehr entfliehen und befindet sich in einer stetigen Abwärtsspirale – die in der heutigen Folge beinahe in einem Suizid endet!

Dabei war Jannes eigentlich schon auf dem Weg der Besserung! Er ließ sich von seinen Freunden helfen und in eine Entzugsklinik einliefern. Doch seit der Rückkehr seines Vaters Theo (Ranndy Frahm) geht es erneut steil bergab. Schließlich war es Theo, der Jannes durch kriminelle Machenschaften in der Vergangenheit in diese missliche Lage brachte. Jannes wurde als Druckmittel gegen seinen Vater benutzt – und deswegen entführt. Nach seiner Befreiung machte Jannes deutlich: Seinen Vater wolle er niemals wiedersehen – daraufhin verließ Theo Berlin.

Als er schließlich zurückkehrt, stürzt Jannes erneut in eine Krise: Er greift wieder zu Drogen, weiß keinen Ausweg mehr und will sich sogar das Leben nehmen. Mit einer Scherbe will er sich die Pulsadern aufschneiden, doch Theo geht in letzter Sekunde dazwischen. Trotz dieser Rettung in höchster Not bleibt der Hamburger eine Gefahr für seinen eigenen Sohn – nur kurze Zeit später gibt er ihm wieder Betäubungsmittel.

"Berlin - Tag & Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNow verfügbar.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

RTL II Jannes (Benjamin Mittelstädt) und Marc (Leroy Leone) bei BTN

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Jannes (Benjamin Mittelstädt) und Theo (Ranndy Frahm) bei "Berlin - Tag & Nacht"

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Theo (Ranndy Frahm) und Jannes (Benjamin Mittelstädt) bei "Berlin - Tag & Nacht"

