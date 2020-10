Kann Melissa (25) die Bachelorette-Fans überzeugen? Die Stuttgarterin geht als neue Rosenlady auf die Suche nach ihrem Traummann. In der Auftaktfolge am Mittwochabend traf sie zum ersten Mal auf ihre heißen Single-Männer. Es folgten schüchterne Annäherungsversuche und erste Flirtoffensiven – und schnell war klar: Bei den Kandidaten konnte die Reality-TV-Beauty von Anfang an punkten. Doch was denken die Promiflash-Leser über Melissas ersten Auftritt?

Das Ergebnis einer Promiflash-Umfrage (Stand 15. Oktober 9:38 Uhr) ist deutlich: Der Großteil der Zuschauer ist von der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin begeistert. "Sie ist total sympathisch und meistert ihre Aufgabe super!", finden 3.673 (74 Prozent) Fans. 1.293 (26 Prozent) Zuschauer konnte Melissa hingegen nicht überzeugen. Sie hätten sich etwas anderes erhofft.

Schon im Vorfeld hatten sich viele auf die 25-Jährige als neue TV-Junggesellin gefreut. "Ich finde, Melissa ist eine gute Wahl. Sie ist ein ganz anderer und sehr natürlicher Typ", erklärte zum Beispiel ihre Vorgängerin Gerda Lewis (27). Auch Reality-TV-Sternchen Kate Merlan (33) erwartete einiges von der neuen Staffel: "Vielleicht überrascht sie uns und zeigt eine ganz neue Seite und kommt aus sich raus – ich glaube, das wünschen wir uns alle von Melissa."

TVNOW Bachelorette Melissa, 2020 auf Korfu

TVNOW Melissa, "Die Bachelorette" 2020

TVNOW Melissa mit ihren Bachelorette-Boys 2020

