An diesen Abgang wird man sich wohl noch für einige Zeit erinnern! Am Mittwochabend war es so weit – die diesjährige Die Bachelorette-Staffel feierte ihren Auftakt. Von den Boys, die das Herz von Love Island-Liebling Melissa (25) gewinnen wollen, musste sich einer schon nach der ersten Nacht der Rosen geschlagen geben. Adriano Pellerito (35) konnte als einziger kein Blümchen abstauben – und das steckte er überhaupt nicht gut weg: Trotzig und ohne eine richtige Verabschiedung stampfte er von dannen und riss sich das Mikrofon sauer vom Körper. Nun meldete er sich nach der Show bei seiner Community im Netz!

Eine Rechtfertigung für sein unhöfliches Verhalten sieht allerdings anders aus! Der Düsseldorfer scheint sein Benehmen in keinster Weise zu bereuen. Er postete jetzt ein Gruppenfoto von den diesjährigen Bachelorette-Anwärtern und schrieb dazu schlicht: "Grüße euch. Die schönsten Dinge gehen schnell vorbei." Dahinter setzte er einen tränenlachenden Smiley und einen Kuss-Emoji.

Melissa reagierte im Nachhinein eher verständnisvoll – aber auch unbeeindruckt – auf die dramatische Show des 35-Jährigen. Er sei einfach von ihrem Korb gekränkt gewesen. "Manche stehen über so etwas drüber und manchen fällt es etwas schwerer", stellte sie im Promiflash-Interview fest.



Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Die Bachelorette-Kandidaten 2020

Anzeige

Instagram / adrianodemusa Adriano Pellerito, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa, Bachelorette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de